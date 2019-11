El Micro Ondas Homenaje a Bruce Fairbairn 1039

En esta edición 1039 homenajeamos al músico y productor Canadiense Bruce Fairbairn, un personaje clave en el desarrollo musical de la década de los 80 y los 90, escuchamos a:

1- loverboy – Turn me loose-

2 – Prism – Space superstar.

3- Prism – Comin Home.

4 – The Skids – Dulce et decorum et.

5 – Krokus – Out of control.

6 – Honeymoon suite – Feel it again.

7 – Bon Jovi – Wanted dead or alive.

8 – Aerosmith – Young lust.

9 – Paul Laine – Doriadna.

10 – Poison – Ride the wind.

11 – Scoorpions – Alien nation.

12 – Van Halen – Cant stop loving you.

13 – The Cramberris – Salvation.

14 – Kiss – You wanted the best.

Disfruta de algunas de las mejores producciones de Bruce Fairbairn, si te gusta dale Like, y comparte y si lo deseas déjanos tú comentario… https://www.ivoox.com/micro-ondas-homenaje-a-bruce-fairbairn-1039_md_44126062_wp_1.mp3

Share this = Compartir en Correo electrónico

Imprimir



Tweet

Telegram

Me gusta: Me gusta Cargando... Relacionado