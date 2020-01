Latinoamérica Sonora- Episodio 6 “Música Contemporánea de Brasil”

Un somero recorrido por diferentes ritmos hechos por artistas nacidos en el país carioca.

Canciones para sobreponernos al invierno.

Disco recomendado de la Semana

1. Chuva E Trovao (lluvia y trueno) Parte 1 – Sons da Natureza Projeto ECO Brasil

Tracklist

2. Nem ven Ñao Tem – Wilson Simonal

3. O estado das coisas – Fernana Abreu

4. Ai, ai, como me Eu Lludo – O Terno

5. Beautiful song – CSS

6. Expectativa – Tulipa Ruiz

7. Astro Swag – Charly E os Marretas

8. Dia D – Marcos Valle

9. Romeo – Thiago Pethit

10. Mais Ninguem – Banda do Mar

11. Love is Over – Copacabana Club

12. Liniker E Os Caramelows

13. Lostu 72 D – Ze Roberto

14. To Na Rua – Banda Uo

15. Ando Meio Desligado – Os Mutantes

16. Chuva E Trovao Parte 45 – Sons da Natureza