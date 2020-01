El Micro Ondas Premieres & News 1046

En esta nueva edición 1046 de el micro ondas, tenemos un programa repleto de estrenos y novedades como lo nuevo de:

1 – Richard Marx – Front row seat

2 – Gotthard – Missteria

3 – Human Zoo – Fall in love

4 – Shaft of steel – Touching you every day

5 – Robert Hart – Making magic

6 – Dark Element – Songs the night sings

7 – Paul Engemann – Push it to the limit

8 – Battle Beast – Push it to the limit

9 – Vinnie Moore – Gainesville station

10 – Ozzy Obourne – Straight to hell

11 – Magnum – Where are you Eden

12 – Black Swan – Big Disaster

13 – KHYMERA – Walk away

14 – Agresiva – El fin de la razón

