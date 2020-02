Espacio vacío – Episodio 12: Todo es falso, salvo algunas cosas

Regresamos con la entrega nº 12 de Espacio vacío en la que nos adentramos en los mecanismos que conforman nuestra percepción de lo que es real y lo que no, y también en cómo nos relacionamos con el engaño, el embuste y la ficción. Así que déjate llevar por este viaje en el que Todo es falso, salvo algunas cosas.

Tracklist

01 – Morton Feldman – Piano Three Hands

02 – Joyce Hatto – Chopin Waltz opus 64 no. 1

03 – Franz Schubert – Serenata D 957

04 – Milli Vanilli – Girl You Know It’s True

05 – Lime – Babe, We’re Gonna Love Tonight

06 – Yann Tiersen – Porz Goret

07 – The Monkees – I’m a Believer