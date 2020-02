Tras las noticias y la agenda, hablamos con Rosa Garrote, Presidenta de la Asociación de Víctimas del Metro de Valencia sobre la sentencia condenatoria 14 años después y con Candi Barroso, portavoz de la Coordinadora Feminista de Valencia que convoca a la concentración los primeros míercoles de mes contra las violencias machistas.

Música:

1. Angelique Kidjo: Afirika

2. Nina Simone: Love me or Leave me

3. Aaj Mera Jee Karda: Kaava Kaava

4. Atzembla: en un segon

5. Thing Feminista