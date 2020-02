Trás las noticias y la agenda, hablamos con Emili, recién llegada del campo de refugiados de Moria en Lesbos y también con Diego, organizador de la Maratón Sáhara que se celebra este mes de febrero.

Música:

1. Yael Naim – New Soul

2. Puff Daddy – I’ll be missing you

3. Rayden – Habla bajito

4. Joan Dausà – Com plora el mar

5. Vetusta Morla – Saharabbey Road