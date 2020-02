RadioFlautas 333: Sobre los CIE y Yo si Sanidad Universal

Tras las noticias y la agenda, hablamos con David, de la Campaña por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la actualidad referida a esos centros de “no derechos” y con Irene de Yo sí Sanidad Universal de Madrid, sobre la situación en relación a la exclusión sanitaria y la acciones jurídicas que van a emprender.

Música:

1. Cor Dona Veu: Som la lluna

2. Lesley Gore: You don’t own me

2. Ana Tijoux: Antipatriarca

3. Ana Tijoux: Somos Sur

4. La Furia: Pecadora

5. Patty de Frutos: No silencio