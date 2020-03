El Micro Ondas Tribute to Jeff Porcaro Edition 1052

En esta nueva edición del Micro Ondas homenajeamos a Jeff Porcaro, uno de los grandes percusionistas miembro fundador de la banda Norteamericana Toto, y músico de sesión en más de 1000 grabaciones de estudio para artistas como:

1 – TOTO – Stranger in town

2 – TOMMY BOLIN – Homeward strut

3 – STEELY DAN – Night by night

4 – DIRE STRAITS – Calling Elvis

5 – BRUCE SPRINGSTEEN – Roll of the dice

6 – ROD STEWART – The motown song

7 – CHRISTOPHER CROSS – All right

8 – PINK FLOYD – Mother

9 – ROBIN BECK – Bad on love

10 – TOTO -Africa

11 – MICHAEL JACKSON -Beat it

12 – RICHARD MARX – Superstar

13 PETER FRAMPTON – Dig what i say

Nuestro pequeño homenaje a Jeff Porcaro, uno de los percusionistas más solicitados de los 70, 80 y primeros 90

Si lo deseas déjanos tú comentario, y si te gusta comparte y apoyanos con un Like,gracias por la escucha saludos.