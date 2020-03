Tras las noticias y la agenda, dejamos todo el protagonismos a las mujeres para hablarnos de feminismo y del 8M, en concreto con nuestras invitadas Teresa Meana (de la Asamblea Feminista de Valencia 8M) y Candi barroso (de la Coordinadora Feminista de Valencia).

Musica:

Ivy Queen – Yo Quiero Bailar ORIGINAL

Aretha Franklin – Respect

Choir! Choir! Choir! & Patti Smith sing “PEOPLE HAVE THE POWER

El diluvi – i tu sols tu

Gloria Gaynor – I Will Survive