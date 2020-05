Música Sin Fronteras 3 Con Tacto

Continuamos en Fase Cero, . la de hoy es una selección de canciones para acariciar con la voz, música para sentir con la mente.

1. Is it Medicine – The Knife (Suecia)

2. Qué tiene? – Ximena Sariñana (México)

3. Sideways – Lauren Ruth Ward (Estados Unidos)

4. En Cantos – Ile (Puerto Rico)

5. Heartbeat – Nneka (Nigeria)

6. Good Fortune – PJ Harvey (Reino Unido)

7. Si Amor, llega – Natalia Clavier (Argentina)

8. You Make Me Rock And Roll – Tom Tom Club (Estados Unidos)

9. Kiss Kiss Kiss – Yoko Ono (Japón)

10. Trophy – Bat For Lashes (Reino Unido)

11. El Aprieto – Buscabulla (Puerto Rico)

12. Tengo Frio – Ely Guerra (Mexico)

13. Count Your Blessings – Mattiel (Estados Unidos)

14. Triumph Of A Heart – Bjork

Música sin Fronteras tiene reposición los días jueves 6 am y los sábados 20 hs. Es retransmitida por radioalmaina.org y puede ser sintonizada cada lunes 14 hs en el 88.5 de la FM Granadina.

Nos estamos escuchando!

https://www.ivoox.com/musica-sin-fronteras-3-con-tacto-12-05-audios-mp3_rf_51071675_1.html