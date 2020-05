Música Sin Fronteras 4 Tertulia Alfonso Moreira

En el Episodio de hoy como invitado a tertulia Alfonso Moreira (Hard Coure Radio Malva). Ha preparado una selección de canciones de agrupaciones y/o solistas de varios paises a quienes ha tendio la oportunidad de ver en vivo y en algunas ocasiones de compartir desde la cercanía.

Una tertulia con anécdotas, recuerdos y alguna que otra cosa más.

Bailamos con el sol – Polonio

It Girl meua – de Els Jóvens

Go – Mist

Algo le están echando al agua – Moy Gomar

No digues que no pot ser – Òscar Briz

Solo quiero llegar -Señor Mostaza

Pequeña Havana – Pastore

Agora o jamais -Thaïs Morell

Al sur del corazón – Julio Bustamante

Música sin Fronteras tiene reposición los días jueves 6 am y los sábados 20 hs. Es retransmitida por http://www.radioalmaina.org y puede ser sintonizada cada lunes 14 hs en el 88.5 de la FM Granadina.

Nos estamos escuchando!

https://www.ivoox.com/musica-sin-fronteras-4-tertulia-alfonso-moreira-190420-audios-mp3_rf_51311671_1.html