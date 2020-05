El Micro Ondas Keith Olsen Tribute 1047

En esta edición de el Micro Ondas, homenajeamos al recientemente desaparecido, ingeniero de sonido y productor musical norteamericano Keith Olsen, y escuchamos a:

1 – Scorpions – Stone In My Shoe

2 – Misic Machine – Talk, talk.

3 – Buckingham Nicks – Don’t Let Me Down Again

4 – Fleetwood Mac – Say you love me.

5 – Foreigner – Double Vision.

6 – Santana – Stand Up

7 – Pat benatar – hit me with your best shot

8 – Sammy Hagar – There’s Only One Way To Rock

9 – Whitesnake – Straight For The Heart

10 – Kingdom Come – Do You Like It

11 – Ozzy Osbourne – Devil’s Daughter

12 – Night Ranger – Halfaway to sun

13 – Magnum – Reckless Man

14 – Emerson, Lake & Palmer – Hand of Truth

Estas son algunas de las bandas con las que trabajó Keith Olsen , pero además también grabó con artistas como Eddie Money, Greatiful Dead, o saga por nombrar algunas más, nuestro pequeño homenaje al productor del ROCK!! recientemente desaparecido, aunque seguirá vivo a través de la música que grabó.

