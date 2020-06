RadioFlautas 346: confinado, Con Gabriel defensor Colombiano de los DDHH y las movilizaciones por George Floyd

RadioFlautas confinado. Hoy Hablamos con Gabriel defensor Colombiano de los Derechos humanos acogido en Valencia en un programa que nos cuenta la situación en su país. Y como se suceden las protestas y movilizaciones por el asesinato de George Floyd a manos de la policia de Mineapolis EEUU, escucharemos la convocatoria a estas a cargo de Thimbo en #404 Comunicación popular, escucharemos también el acto/concentración realizado en Valencia por este motivo.

En la voz de Vivian (entre otras) de Valencia Acoge, conoceremos la triste historia de los hombres emblanquecidos…

Y nos despediremos con la voz de Felix Ebande presidente de la asociación Casa camerun, luchador incansable por las personas migrantes, fallecido recientemente.

Música:

Ben Harper – like a king

Diego Torres – Color esperanza

Bob Marley – get up stand up

Rage against the machine – Guerrilla radio