Latinoamérica Sonora Episodio 23 Mucha Muchacha

Voces femeninas, solistas, dúos, tríos, bandas. De aquí y de allá, de antes y de ahora. Pura vibración!

“No hay nada mejor que la mujer para caer rendidos como súbditos, sin ningún tipo de voluntad, a ustedes diosas hechas de leche con azúcar, y reverenciarlas hasta el fin de los tiempos”, refleja Martín Klimek

1. Directa – Mugre (Argentina)

2. Launderette – Vivien Goldman (Reino Unido)

3. Merry go around – The Coathangers (Estados Unidos)

4. Palomitas – Ultrasonicas (Mexico)

5. No Blood – Maika Makovski (España)

6. Cous Cous – Las Kellies (Argentina)

7. Any way you want – Juliette Lewis (Estados Unidos)

8. La Diosa – Tiburona (España)

9. Too bad about your girl – The Donnas (Estados Unidos)

10. Surprize, it`s Easter – Erase Errata (Estados Unidos)

11. Experiencia Citrica – Jessy Bulbo (México)

12. Turkey Sandwich – Mika Miko (Estados Unidos)

13. Wawa – Lizzy Mercier Descloux (Francia)

14. Sonrisa Vertical – Eva Ryjlen (España)

15. Cat O´nine tails – L7 (Estados Unidos)

16. Todos los cuerpos – Mugre (Argetina)

Nos estamos escuchando!

https://www.ivoox.com/latinoamerica-sonora-episodio-23-mucha-muchacha-audios-mp3_rf_51968220_1.html