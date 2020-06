El MIcro Ondas Voices of Rock ( Woman & Man ) 1060

Hoy en la edición 1060 tenemos una programación musical especial dedicada a los grandes vocalistas del rock, voces tanto masculinas como femeninas, y escuchamos a:

1 – Stevie Nicks “Edge of Seventeen”

2 – Glenn Hughes – You Kill Me

3 – Doro Pesch –

4 – Dio – One more for the road

5 – Robin Beck – That All Depends

6 – Steve Perry – No Erasin

7 – Lita Ford – Hungry

8 – Ian Gillan – New Orleans

9 – Patti Smith – People Have The Power

10 – Suzi Quatro – Can The Can

11- Dee Snider- For The Love Of Metal

12 – Tina Turner – Steamy Windows

13 – Marcie Free – Talk to Myself

14 – Michael Bolton – Don’t Tell Me It’s Over

Hoy en la edición 1060 de el micro ondas, hemos tenido una programación muy especial, una jornada marcada por las grandes voces del rock tanto femeninas como masculinas, por su puesto se nos han quedado muchos artistas que no han entrado en programación por falta de tiempo, así que amenazamos con volver muy pronto con una secuela de Voices of Rock, Comparte si te gusta y déjanos tú comentario, Rock On!!

