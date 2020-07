El Micro Ondas Take a train 1063

En esta semana en edición 1063 de el Micro Ondas tenemos un programa cargado de canciones que harán más llevadero tus desplazamientos veraniegos, sobre todo si viajas en tren, por eso hemos confeccionado una cuidada selección musical repleta de temas para viajar en tren o en otro medio de transporte y escuchamos a:

1- Mermelada – Coge el tren

2 – Lynyrd Skynyrd – Railroad song

3 – Blackfoot – Train train

3 – Warrant – train train

4 – Tarheel Slim – No 9 Train

5 – Savoy Brown Hellbound Train

6 – Alan jackson: Freight Train

7 – Josh Turner – Long Black Train

8 – Bananarama – Long Train Running

9 – ELO – Last train to London

10 – Sonny Boy Williamson, Train fare blues

11 – The Reverend Peyton’s Big Damn Band – Let’s Jump A Train

12 -Eric Clapton and Friends 2014 – Train To Nowhere

13 – Johnny Winter – Silver Train

14 – Duke Ellington – Take the a train

