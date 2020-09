Descripción de El Micro Ondas Esenttial R&B R&R 1071

En esta edición 1071 de el Micro Ondas repasamos algunos de los artistas imprescindibles del R&B y el R&R

1 – Robin Trower – Tide of confusion

2 – Bo Diddley – Bo Diddley is crazy

3 – Muddy Waters – Got my mojo working

4 – Albert Collins -Mr. Collins

5 – Johnny Otis – Wllie and the hand jive

6 – Etta James – I just want made love to you

7 – Pinetop Perkins – Boogie Boogie

8 – Chuk Berry – Oh what a thrill

9 – Budy Guy – Baby got what it takes

10 .- George Thorogood And The Destroyers – Tail Draggers

11 – Frank Marino – Power of R&R

12 – Pat Travers – Makes no difference

13 Eric Burdon – Old habits die hard

14 – John Mayall – Room to Move

Disfruta de algunos de los mejores e imprescindibles músicos del R&R si lo deseas déjanos tú comentario, y comparte gracias por estar ahí.

https://www.ivoox.com/micro-ondas-esenttial-r-b-r-r-1071_md_56812007_wp_1.mp3 Ir a descargar