El Micro Ondas Paradise Rock 1075

En esta edición 1075 de el Micro ondas tenemos un menú musical muy completo repleto de brillantes melodías, también recordamos a los desparecidos Spencer Davis y Tony Lewis.

1 – Find Me – “No Tears In Paradise

2 – Diamond In The Rough – Walk In The Wire

3 – Izabella – Rock off.

4 – Alien – Go easy..

5 – West Of Sunset – Ocean Boulevard

6 – Crazy Lixx – XII

7 – Jerome Mazza – Crossfire.

8 – The Arrows – Talk Talk-

9 – The Outfield – Your love.

10 – Andy Fraser – FIne fine line-

11 – Romeo’s Daughter – All Because Of You

12 – Tony Mitchel – Never wanted love.

13 – Steve Walsh – Born in fire.

14 Spencer Davis Group – I’m a Man

https://www.ivoox.com/micro-ondas-paradise-songs-1075_md_58406369_wp_1.mp3 Ir a descargar