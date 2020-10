RadioFlautas 358: Barchel, No Name Kitchen y CIEsNo

Programa cargado de entrevistas telefónicas empezando por Alba y Almudena implicadas en la restauración del pueblo hace tiempo abandonado de Barchel y que por ello ahora se enfrentan a un inminente desalojo el cual nos cuentan. También hablamos con Bruno, integrante de la ONG No Name Kitchen presente en los pasos fronterizos más calientes. En este caso Bruno nos relata los últimos sucesos en fronteras balcánicas. Cerramos con Adrián de CIEsNo como cada último lunes de mes para ponernos al día de estos centros ilegales que parecen reactivarse a pesar de los rebrotes de la epidemia.



Música:

– Ciudad Jara – Bailé

– Coro popular de Jabalón – La plaza de mi pueblo.

– Xavi Sarrià i el cor de la fera – Alliberar-nos

– Soja – Things you can’t control (feat Trevor Young)

– Bomba Estereo – Fuego

https://www.ivoox.com/radioflautas-358-barchel-no-name-kitchen-ciesno_md_58461453_wp_1.mp3 Ir a descargar