EL Micro Ondas Kiss Years Makeup 1078

En esta edición 1078 de el Micro ondas hacemos un apasionante recorrido por la trayectoria discográfica de la banda Norteamericana Kiss, vamos a fijar el foco en sus dos etapas pintados con las mascaras que desde un principio han caracterizado a los de Neoyorquinos, y dejamos para una próxima secuela su fase sin maquillaje, acompáñanos en este emocionante viaje a través de la música de una de las bandas más grande del Heavy Rock.

1 – Kiss – Hell Or Hallelujah ( Portada)

2 – Kiss – Strutter.

3 – Kiss – Comin’ Home

4 – Kiss – C’Mon’ and Love Me

5 – Kiss – Rock And Roll All Nite

6 – Kiss – Shout It Out Loud .

7 – Kiss – Mr. Speed.

8 – KIss – Love gun-

9 – Kiss – Detroit Rock city. ( Directo)

10 – Kiss – Shout It Out Loud

11 – Kiss – Easy As It Seems

12 – Kiss – The Oath.

13 – Kiss – I Love It Loud.

14 – Kiss – Into the void.

15 – Kiss -Modern Day Delilah

Disfruta de la música de Kiss, déjanos tú comentario si lo deseas, y no seas egoísta y comparte gracias por estar ahí, saludos…

https://www.ivoox.com/micro-ondas-kiss-years-makeup-1078_md_60811588_wp_1.mp3 Ir a descargar