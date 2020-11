RadioFlautas 362: #25N Contra las violencias hacia las mujeres, Medicina natural y soberania alimentaria y Cies No

Hoy en Radioflautas hablamos con Gabriella de la Coordinadora Feminista de Valencia sobre la celebración del 25N “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”.

Luego escuchamos una entrevista de “En Construcció” nuestro programa hermano en radioKlara, entrevista a Francisco, medico naturista.

Y acabamos con la llamada a Adrián , portavoz de la campaña Cies No

Música:

Max Romeo – Chase the fascit

Mon Laferte y Vivir Quintana – Vivir sin miedo

Maniatica – Color de corazón

Anne Etchegoyen Itziar Ituñe – No es no

Xavi Sarrià i el cor de la fera – Alliberar-nos

https://www.ivoox.com/radioflautas-362-25n-contra-violencias-hacia-las_md_60814089_wp_1.mp3 Ir a descargar