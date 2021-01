ELMicro Ondas American Rock 1082

Descripción de EL Micro Ondas American Rock 1082

Arrancamos el año en el Micro Ondas con nuestros mejores deseos para este 2021 con una edición muy especial dedicada al “American Rock”

1 – North Mississippi Allstars – “Call That Gone”

2 – North Mississippi Allstars – Up and Rolling

3 – R.L. Burnside – Goin’ away baby

4 – Davidson Brothers – Scrambled Eggs

5 – The Marshall Tucker Band – Traveling man

6 – Allman Brothers band – On way out

7 – Mountain – Theme for an imaginary western

8 – Creedence Clearwater Revival – I Heard It Through The Grapevine

9 – Outlaws – Love boy

10 – ZZ Top – Pincushion

11 – Canned Heat Amphetamine Annie

12 – Buffalo Springfield – For What It’s Worth

13 – America – Sister Golden Hair

14 – America – Sister Golden Hair

Disfruta del mejor Rock Americano y si te gusta comparte y dale LIke, gracias por estar ahí.

https://www.ivoox.com/micro-ondas-american-rock-1082_md_63883750_wp_1.mp3 Ir a descargar