Latinoamérica Sonora Episodio 48 Lluvia con Nieve, emitido el martes 12 de Enero de 2021 desde los Estudios de Radio Malva 104.9FM.



Un programa sobre algunos de los integrantes de la Fania All Star, un movimiento musical que tuvo origen en Nueva York en la década de los 70´s, estaba conformado por hijos de migrantes nacidos y/o afincados en la Gran Manzana.



Listado de canciones



1. Lluvia con Nieve – Mon Rivera

2. El Negro Bembón – Ismael Rivera

3. Mujer Divina – Joe Cuba Sextet

4. Fried Neckbones – Larry Harlow Orchestra

5. I like it like that – Pete El Conde Rodriguez

6. Mambo en Paris – Richie Ray

7. El Pío Pío _ Papo Lucca

8. Burundanga – Celia Cruz

9. Lucy´s Spanish Harlem – Louie Ramírez

10. Qué bueno baila Usted – Adalberto Santiago y Tito Puente

11. Plástico – Willie Colón

12. Decisiones –Rubén Blades

Nos estamos escuchando!

https://www.ivoox.com/latinoamerica-sonora-episodio-48-lluvia-nieve-audios-mp3_rf_63889979_1.html