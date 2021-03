86 programa Tofuria! 7 febrero 2021 Adolescencias desorientadas

Junto a varias de nuestras maravillosas invitadas, disertamos en homotertulia sobre nuestras infancia y adolescencias disidentes de sexo y género: sobre la invisibilización de nuestras realidades y el robo de experiencias que marcan nuestro desarrollo, la violencia, la familia, el instituto, nuestros primeros escarceos amorosos y sexuales, anécdotas que visibilizan todo esto, etc. Junto con música que nos marcó en esta época.

Las canciones que han sonado han sido:

Los Morancos – Pluma Gay

t.A.T.u. – All The Things She Said

Christina Aguilera – Beautiful

Mecha, Mamá Lavanda y Elhombreviento feat Alberto García – Pandemia

