191º Panorama Cultureta, Robi Bertasi con Tito Tinto, Luisma García, Yuliya Protasova

https://www.ivoox.com/191-panorama-cultureta-robi-bertasi-tito-tinto_md_69356452_wp_1.mp3 Descarregar MP3

Què passa culturetes!

El programa d’ahir va estar molt entretingut en el qual tots els convidats venien al Fusionart: vam tindre una mescla entre comèdia per part de Luisma Garcia, tango, guitarra i un saxo fet de canya per part de Robi Bertasi & el seu company i músic Tito Tinto i finalment piano i nous temes per a bandes sonores per part de Yuliya Protasova.

A més agenda cultureta del cap de setmana carregada d’esdeveniments molt interessants.

Molts riures i mescla d’estils que ens van fer passar una vesprada magnífica.

Escolta-ho, gaudeix i comparteix cultura donant-li suport als artistes!