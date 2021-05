El Micro Ondas Canciones de los Amigos del Canci Heavy Rock 1093

En esta edición 1093 del Micro Ondas Radio Show, la selección musical corre a cargo de los amigos del canci heavy rock, desdé la página de Facebook nos pidieron los siguientes temas.

1 . CRAFFT . Run away.

2 . TOTO . Mad about you.

3 . AC-DC . Kicked in the Teeth

4 . KOMA . Saqueo.

5 . LOS SUAVES . Sabes Phil Lynott murió.

6 . DIO . We Rock.

7 . MR BIG – Colorado Bulldog.

8 . DEBLER . Nunca jamás.

9 . EXODO . Groups of defender.

10 . OVERKIL . Save yourself

11 . OVERKIL . Another day to die.

12 . WHITESNAKE . Hot Stuff

13 . WHITESNAKE . Now You’re Gone.

14 . BON JOVI . In out of love.

15 . RORY GALLAGHER . Scret agent.

Disfruta de las canciones seleccionadas a través de la página de Facebook Amigos del canci heavy rock, muchas gracias a tod@s por la colaboración, si te gusta pulsa like y comparte, gracias por estar ahí, Rock On!!

https://www.ivoox.com/micro-ondas-canciones-amigos-del_md_69412148_wp_1.mp3 Ir a descargar