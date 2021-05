RadioFlautas 378: con Avafi, Tres dias de colegio y Ananda Maitreya

en el RadioFlautas de hoy hablamos con Minerva de avafi asociación valenciana de afectados de fibromialgia y de la próxima celebración el 12 de este mes , día internacional de la fibromialgia.

Luego escuchamos la entrevista a Manolo de social art project con el comic y Crowfunding de “Tres días de colegio” sobre diversidad afectivo sexual, enfocado a adolescentes.

Y acabamos con la entrevista a Emi y Angel de Ananda Maitreya y la apertura de su nuevo espacio multicultural enfocado a la Pernoctación de mujeres sin techo.

Música:

Sia – The greatest

The Archies – Sugar Sugar

Leonora – Love is Forever

100XCientas – El rap de las #MujeresSinHogar​

https://www.ivoox.com/radioflautas-378-avafi-tres-dias-colegio_md_69470715_wp_1.mp3 Ir a descargar