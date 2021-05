194º Panorama Cultureta, Sauna Bytes, José Samuel Castan, Couple Trouble

https://www.ivoox.com/194-panorama-cultureta-sauna-bytes-jose-samuel-castan_md_70346496_wp_1.mp3 Descarregar MP3

Com esteu família?



Ahir vam tindre un programa molt complet, en el qual va participar el grup Sauna Bytes, amb un estil rock pop dels huitanta molt particular que ens va transportar de nou a aqueixa època.

Ens van presentar algunes de les seues cançons noves i ens van contar una mica la història de la banda que porta des de 2015!



A més van vindre dos membres de la companyia de teatre Tragicomèdia Produccions, que estan preparant l’obra ”Couple Trouble” que es realitzarà el 22 de maig a la sala Fusionart, encara queden entrades així que, no et quedes sense ella!



Finalment va vindre el gran José Samuel Castan, component del grup Los del Johnny, a tocar alguns dels seus temes en solitari i a explicar-nos una mica sobre la seua trajectòria, amb un èstil rock blues increïble.



Al final del programa vam tindre una jam protagonitzada per José mooooolt divertida en el qual els altres participants li van seguir, amb molt de ritme!



Programa complet i amb estils diferents que ens va deixar amb ganes de més!



