SUD #68: Antiespecisme, Som i serem sense mordassa, Andrés Maíz Sánchez, Óscar Gallart

#Sud, el matinal de Ràdio Malva comença la setmana dilluns 7 de juny al nostre nou estudi il·luminat per la magía del mural d’ Elías Taño, gràcies artista, un luxe fer ràdio envoltats de tant d’art.

El Avispero, la trobada setmanal amb les nostres companyes de l’Assemblea Antiespecista de Madrid, aquesta vegada ens parla del antiespecisme, una manera d’entendre la vida entre totes les espècies des del respecte i l’amor a la diferència. Tots els éssers volem una vida feliç, sense tortures ni sofriment.

Gràcies al treball de @fefudelmar Rocamora coneixem el que està passant a Colòmbia, un país en aturada on la repressió, les persones desaparegudes i la fam no són cosa d’ara. El líder indigena Nasa, Andrés Maíz Sánchez explica com només la solidaritat del poble mitiga les condicions dels més de 8 milions de colombians que passen fam. L’atac de l’exercite i les forces de “control” són la resposta de la “màfia” governant davant les demandes de drets bàsics.

Aquest 5 de juny es van unir a la plaça de l’ajuntament de València milers de persones arribades de tot arreu de la ciutat i pobles pròxims demanant la fi de la llei mordassa, de la política de la por. Per una vida digna, sense Cie’s ni lleis de estrangeria, amb habitatge assequible per a totes, on es respecte el nostre territori i la naturalesa. Per una societat construïda des de la sororitat i polítiques feministes que ens representen a totes. Milers de persones que no es deixaran robar la veu mentre que no es pose la vida per davant de qualsevol altre interes en benefici d’uns pocs que intenten trepitjar-nos a la majoria.

I tampoc silenciaran totes aquelles persones que des de la seua diversitat alcen la veu demanant un sistema de salut mental integral construït des de la comunitat i l’horitzontalitat. Óscar Gallart, en primera persona, ens parla de l’orgull boig, de créixer juntes des de l’escolta i sense imposicions des de la superioritat “pel nostre bé”.

Amb el nostre cor fent costat a tots els éssers que són maltractats per voler una vida plena i en pau, com dirien les zapatistes, van voler enterrar-nos, però es van oblidar que som llavors. Gràcies per l’escolta.

#SUD . Escolta’ns de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí, al 104.9FM, a radiomalva.org o al nostre podcast a https://archive.org/details/@sud_en_radio_malva