SUD #69: Lucila Aragó, Alcohòlics Anònims i Sistema del Solar

#Sud, el matinal de Ràdio Malva parla dimarts 8 de juny amb Lucila Aragó sobre l’exposició “Memòria Desenterrada” i de la novel·la “Como un pulso”, dins de les activitats que continuen fent des d’Acció Ciutadana contra la impunitat del franquisme al Pais Valencià, perquè veritat, memòria, justícia i reparació siguen una realitat en l’estat espanyol.

Prop del seu 90 aniversari a nivell mundial, quasi cinc dècades a València, volem conéixer la tasca que fan des d’Alcohòlics Anònims, apostant pel treball comunitari i per no perdre l’esperança, en un camí que mai és senzill.