197º Panorama Cultureta, Xixa Morá, Sellas, Andrea Melantcha

Què tal culturetes?!😃

Ahir dijous vam tindre programa de mescla d’estils! (com sempre, ens encanta 😋)

Van vindre a veure’ns a l’estudi de Ràdio Malva: Xixa Morá, amb la seua cúmbia psicotròpica i psicodèlica, Carlos Sellas, vocalista del grup de Indie Pop-Rock Sellas i la poeta Andrea Melantcha.

▪️ Xixa Morá va ser divertidisim, amb el seu ritme en les seues cançons i la energia que desprenien els 4 components del grup, brutal! A més estaran prompte en La Salá, així que si t’ha agradat, corre a veure’ls!

@xixamora

▪️ Carlos Sellas ens va interpretar 2 de les seues cançons en directe, a més vam posar la cançó de Fred que és nou single i està rodat a Nàquera, videoclip espectacular.

Una de les cançons que ens va cantar en viu, va ser ”Esclavos de la modernidad” , basada en una reflexió pròpia sobre com ens influeixen les Xarxes Socials en les nostres vides (Molt molt inspiradora, i li va vindre arran de la sèrie ”Black Mirror”!) L’heu d’escoltar!

@sellasmusic

▪️ Andrea Melantcha ens va recitar diversos dels seus poemes avantguardistes, té un estil propi, peculiar, que enganxa i que transmet moltíssim. Estigueu-vos atents a ella perquè té moltes coses entre mans i en poc donarà molt a parlar!!!

@andreamelantcha

Per descomptat parlem de l’agenda cultureta d’aquesta finalitat de setmana.

I per a acomiadar-nos van fer una JAM entre tots que no us podeu perdre!!!

🥰Gràcies per ser ací, i a continuar divulgant cultura!

💜Suport als artistes locals!