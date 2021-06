SUD #72: La xiqueta que volia pintar, Alfredo Cot, Charly Efe i Teko, Yeray López, y Ayelen Parolín

Frida, la xiqueta que volia pintar, Bibliocafé: Alfredo Cot Charly Efe i Teko Yeray López i Projecte Charly&Co Ayelen Parolin Sud, matnal de Ràdio Malva

#Sud, el matinal de Ràdio Malva vol descobrir dijous 11 de juny la història de “Frida, la xiqueta que volia pintar”, des del Teatre de la Caixeta ens conviden a conéixer-la.

Ens posem molt cinematogràfics i vos convidem a passejar per “El bulevar de las hormigas”, l’última obra d’Alfredo Cot, un interiorista que des del seu “Plaza del Diamante” arriba per a parlar amb José Luis, de bibliocafe.es, que a més ens presenta la Fira de l’Edició Independent.

Què passa quan dos rapers et diuen que trauran un disc amb sons glam? Perquè després de moltes hores de treball i acabats d’eixir de l’estudi d’enregistrament a l’estudi de ràdio arriben Charly Efe i Teko, dos del Club de “Poetas Puestos”, que ens trauen de dubtes o potser a fer que en tinguem moltes més. Arriben bastint ponts, però compte, perquè el lleó no està adormit.

“Els joves no som el futur, som el present i el canvi no està per arribar ja és ací i som nosaltres”. És diu Yeray López i aquesta és la seua declaració d’intencions. Amb aquest estudiant de química coneixem un altre Charly, però aquest vola i viu per Torrevieja.

I quina millor manera de gaudir d’un cap de setmana que dansant amb humor, molta ironia i un piano sonant en directe. Abans d’aterrar a La Mutant arriba a les ones lliures la coreògrafa i ballarina Ayelen Parolin, establerta a Brussel·les però amb ànima maputxe, amb la qual res és previsible.

Amb el cor al costat de tots els éssers que són perseguits i calcigats per voler viure feliços i en pau.

