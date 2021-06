El Micro Ondas Vertigo Records 1098

En esta edición 1097 del Micro Ondas Radio Show hacemos un repaso por las bandas registradas por el sello Británico en un principio especializado en Rock Progresivo Vertigo Records

1 . Rod Stewart – Blind Prayer.

2 . Colosseum .The Kettle.

3 . Black Sabbath . Paranoid.

4 . Thin Lizzy . Romeo and the lonely girld.

5 . Def Leppard . Too late for love.

6 . Cinderella . If you don´t like it.

7 . Dio . Evil Eye.

8 . Rush . Red Sector A.

9 . Nazareth . Dressed to kill.

10 . Gnesis . Turn it on again.

11 . Lita Ford . Gotta let go.

12 . Dire Straits . Tunel of love.

