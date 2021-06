SUD #74: Eleonora Gronchi i Pablo Meneu, V Torneig de Dramatúrgia, CIES NO i Pepiu de Castellar

#Sud, el matinal de Ràdio Malva, es posa dimarts 15 de juny les gales de festa per a rebre Eleonora Gronchi i Pablo Meneu, que arriben amb un cabaret de Transicions, una producció de Creat Circ.

Però ací ens queda la cosa i és que apostem pel millor combat teatral amb el V Torneig de Dramatúrgia comandat per Jéssica Martínez. Pau Blanco serà el mestre de cerimònies i Rafa Segura intentarà, amb la força dels seus textos, ser el nou rei de l’escena teatral valenciana.

Ens acostem a la concentració que s’ha convocat a València en el dia pel tancament de tots els Cie’s, perquè cap ésser humà és il·legal.

I no sabem si vindrà sol o amb els seus escortes i és que ens visita un dels pocs vertaders amic de la Reina Mare. L’excel·lentíssim Pepa Navarro, Pepiu de Castellar, que és un, dos i molts més, ens conta com va ser censurat fa anys quan va voler conquistar Ràdio Malva. Recordem que Pot ser de veres i no haver passat mai.

Totes juntes per un món lliure de maltractament, violència, per vida feliç i en pau.