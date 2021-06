SUD #75: No Binaries, Llei Trans i “Generació del 14”

No Binaries España Darko Decimavilla “Generació del 14” Sud, matinal de Ràdio Malva

#Sud, el matinal de Ràdio Malva s’acosta dimecres 16 de juny a l’actualitat sobre la “llei trans”. Des de la presidència de No Binaries España, Darko Decimavilla ens presenta el manifest que han presentat des de la plataforma, on es deixa clar que és necessari una legislació que incloga a qualsevol persona sense distinció, ni requisits. Tot el temps que està sense aprovar-se la llei suposa sofriment i vulneració dels drets humans de totes aquestes persones.

Volem conéixer la “Generació del 14”. Per a saber-ne més ens acompanyaran Aure Lerma, Maribel Bascones, Xelo Aragoneses, Ricardo Fran de Rois, Mario Caballero i Majo Juarez que amb les seues creacions ompliran de literatura les ones lliures i feministes. Serà un moment per a viure, ja quasi entrat en l’estiu, un vertader “maig literari 2021”.

Totes juntes per un món lliure de maltractament, violència, per vida feliç i en pau.

#SUD . Escolta’ns de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí, al 104.9FM, a radiomalva.org o al nostre podcast a https://archive.org/details/@sud_en_radio_malva