SUD #79: Vincle Editorial, Colectivo Puente Madera i Valentín González

Vincle Editorial Colectivo Puente Madera Valentín González Sud, matinal de Ràdio Malva

#Sud, el matinal de Ràdio Malva coneixerà dimarts 22 de juny Xavi Bellot i Manolo Gil, que des de Vincle Editorial porten quasi una dècada apostant per llibres que parlen sobre la realitat valenciana i la societat actual, sense oblidar d’on venim però mirant cap al futur que volem construir. Un projecte per a llibres, autors i temes que aporten una cosa diferent, necessari i on l’humor també és important.

Què passa quan s’ajunten quatre professors per a escriure sobre la memòria històrica, la realitat que vivim i sobre altres temes de interès d’una forma crítica? Que naix el Colectivo Puente Madera. I fins ací podem llegir, per a saber més cal escoltar el que ve a explicar-nos un dels seus membres.

Amb Alicia Gutiérrez, de la Plataforma Per La Memòria Del País Valencià retrem un xicotet homenatge a la figura de Valentín González, assassinat quan defensava el seu dret a unes condicions laborals dignes i sense abusos.

Totes juntes per a aconseguir juntes un món on càpien molts mons.