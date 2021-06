SUD #80: Rapsodes 2021, Davinia Lacht, tutela de menors, i la Casa de Patraix

Rapsodes 2021 Davinia Lacht Jesús Salido, APRODEME La Casa de Patraix Sud, matinal de Ràdio Malva

#Sud, el matinal de Ràdio Malva comença dimecres 23 de juny a ritme de rap, pop i albaes per a descobrir com la música ens connecta, alimenta i plena de vida i esperit crític des que naixem, o fins i tot abans. Voro Golfe i Cervera ens porta el projecte Rapsodes 2021. Educació amb molt de rítme i flow.

Des del trobar-nos amb nosaltres mateixes per un tancament obligat pot eixir un llibre d’experiències sobre com començar a canviar per a viure millor. De tot això parlem amb Davinia Lacht que ens presenta la seua última obra “Y de pronto, silencio”. Lectures per a caminar cap a la pau i la felicitat

El sistema actual de tuteles genera dubtes, són molts els col·lectius que exigeixen una modificació urgent d’aquest, d’això volem conéixer més amb Maricarmen Pereira Uceda de RAPATI i Jesús Salido Navarro de APRODEME. Tutelar és ajudar?

Quan t’embarques en un projecte destinat a donar vida cultural, comunitària, participativa i de diversió que fomente el creixement d’un barri, i de sobte, arriba una pandèmia i ens allunyen dels carrers, tot es pot posar molt negre, però Carmen Pérez, des de la Casa de Patraix, ens descobreix que si vols, amb molta faena i passió, pots.

Totes juntes per a aconseguir juntes un món on càpien molts mons, gràcies per l’escolta.

#SUD . Escolta’ns de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí, al 104.9FM, a radiomalva.org o al nostre podcast a https://archive.org/details/@sud_en_radio_malva