SUD #81: Homenatge a Carme Miquel

Sud, matinal de Ràdio Malva

#Sud, el matinal de Ràdio Malva, dijous 24 de juny vol convidar totes les persones a celebrar l’entrada en el solstici d’estiu acompanyant-nos en un xicotet però sincer i sentit homenatge i record a Carme Miquel.

Que era una, però moltes: la mestra, escriptora, investigadora, amiga i una de les grans activistes i treballadores per la promoció i valorització de la llengua valenciana, com a eix de la nostra cultura en tots els àmbits del nostre dia a dia.

A través dels seus escrits, del testimoniatge d’algunes de les persones que van compartir treball, lluites, amistat i vida amb Carme, volem que gaudiu, que us acosteu a les seues obres i que juntes celebrem que ella sempre estarà entre nosaltres.

Gràcies a totes les persones que han fet possible aquest homenatge, especialment a Mercè Viana sense la qual això no haguera sigut possible. Carme, no t’oblidem.

#SUD . Escolta’ns de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí, al 104.9FM, a radiomalva.org o al nostre podcast a https://archive.org/details/@sud_en_radio_malva

Totes construint juntes un món on càpien molts mons.