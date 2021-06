SUD #82: Raúl Colomer, Orgull 2021, Bibliocafé amb Vicente Marco i Susi Bonilla, i Juan Miguel Rodríguez Cuesta

Sud, matinal de Ràdio Malva

#Sud, el matinal de Ràdio Malva, divendres 25 de juny per fi descobreix a un vertader perroflauta. Us parlem de Kolo, Lolo, Panxito… la santisima trinitat? No, déu meu, per a aclarir tot aquest embolic ens visita Raúl Colomer, amb qui tenim assegurat un desdejuni d’humor amb aquest artista xufer que pinta molt. Bon dia molt il·lustrats.

Amb Airto Granell, coordinador del Grup d’Assessorament en Temes Trans (GATT), comencem un Orgull LGTBIQ+2021, on des de la diversitat cal omplir els carrers per una “llei trans” que reconega tots els drets de les persones trans, sense peròs ni excepcions. Els drets humans no es negocien, es respecten.

En la nostra cita amb bibliocafe.es us convidem a un estiu ple de tallers que donaran molt a parlar, i sobretot, escriure. José Luis aconseguirà que Vicente Marco i Susi Bonilla ens conten tot el que podrem aprendre i gaudir amb les seues propostes formatives. Per a combatre la calor, lletres fresquetes és el millor.

Diu que l’artista ha de ser un cronista del seu temps, parlar menys i pintar més. Juan Miguel Rodríguez Cuesta arriba des de Motilleja amb una dilatada carrera des de la seua “pintura protesta” i els seus més de 40 anys com a professor per tot l’estat espanyol. Pintor de la realitat gràcies al guerrer de l’antifaç.

Per a Totes construint juntes un món on càpien molts mons.