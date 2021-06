SUD #83: Nostrum Mare Camerata, Somos poderosas, Sushi para adolescentes, Ana Penyas i El Avispero

#Sud , el matinal de Ràdio Malva, dilluns 28 de juny presenta Nostrum Mare Camerata que, a una setmana del seu debut el pròxim 5 de juliol a l’Olympia de València, arriben a les ones de lliures i feministes per a descobrir amb Jacobo Christensen, Cármen Lázaro, Blanca Ruiz i Álvaro Barbancho aquest projecte en què la millor música clàssica ens embolicarà amb una proposta plena de màgia i passió, on joventut i virtuosisme es donen la mà.

Amb Montse, Eugenia, Sara, Yanelis, Paqui i Paco volem descobrir com la música crea vincles, ens pot ajudar a superar pors i també a denunciar la situació que viuen moltes dones migrants quan arriben a l’estat espanyol. El projecte es diu “Artempoder”, desenvolupat per la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament d’Alfafar, i les seues protagonistes ens conten la seua experiència i com entre totes han creat “Somos poderosas”, un tema on elles prenen la veu, la poesia i el ritme per a dir-nos que “De un corazón con ganas de vivir. Sin importar lo que pasó ayer. Hay que decirle a la vida: Estoy aquí y aquí voy otra vez”. Les poderoses prenen la paraula.