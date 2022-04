Miquel Amorós presenta el seu últim llibre: ‘La Columna de Hierro. Hechos reales, hazañas y fabulaciones sobre la célebre milicia del proletariado‘, editat per Milvus el passat any. En esta xerrada, realitzada el dia 26 de març al Ateneu Llibertari del Cabanyal, nos diserta sobre l’orige i desenvolupament de la columna, incloient els conflictes interns a la zona republicana on va tindre un paper destacat.

https://www.ivoox.com/presentacio-del-llibre-la-columna-hierro-de_md_84874123_wp_1.mp3 Ir a descargar