RadioFlautas 414: con Samarucs club deportivo LGTBI, Cies No y Combo Calada

Hoy en RadioFlautas tras la agenda semanal de Irene FM , hablamos con Javi Gil (presidente) y Marta Claver (vicepresidenda) de Samaraucs, un club deportivo LGTBI que lleva 19 años realizando su actividad en valencia.

Luego Adrián Vives portavoz de la campaña Cies No nos cuenta las novedades (tristes) de esos lugares de No derechos que son los Cies.

Y para finalizar recibimos la visita de Pablo Cortés (cantante de Combo Calada) y de las diseñadoras que han hecho el videoclip de animación de su último tema «ARDEN» María Gil y Natalia Poveda

Música:

Aurora – runaway

OOMPA·LUMPEN – LÍBRIDA

Mariposas · NN Caronte

Fangoria – A quien le importa

Residente – This is Not America

COMBO CALADA – Arden

https://www.ivoox.com/_md_84683576_wp_1.mp3 Ir a descargar