Latinoamérica Sonora Episodio 83 Baile Bruja Muerto

Latinoamérica Sonora Episodio83 Baile Bruja Muerto, emitido por Radio Malva 104.9 FM Valenciana el pasado martes 26 de Abril de 2022.

Desde Mexico aunque residente en Los Angeles Caifornia Nicole Izobel Garcia se ha convertido en la sacerdotisa del garage y la ranchera algo así como una Chavela Vargas del voodoo y del rnb .Pese a rondar con todo tipo de cuitas y negocios por el mundo californiano la figura de Izobel Garcia empieza a tomar acto de presencia de forma notoria. Lo cierto es que su latinidad y su atronadora personalidad llaman la atención a un predicador del garage más crudo llamado Reverend Beat Man, el cual tras ver a la chica le propone ser novicia en la religión del sonido garage haciéndose cargo de la bateria y vocales tanto en los testamentos del reverendo como en las liturgias.

18 Ene de 2019 el suizo Reverend Beat Man junto a la norteamericana Izobel Garcia publicaban su álbum conjunto «Baile Bruja Muerto», el cual el dúo solo vendía en sus conciertos.

Lista de canciones

1. Nerviosa – Reverend Beat Man e Izobel Garcia

2. Culpable Guilty was the Bugaloo – Tito Ramirez

3. Come back lord – Reverend Beat Man e Izobel Garcia

4. Be my Girl – Tito Ramirez

5. Blow um mau mau – The Monsters

6. I Never Told You – Reverend Beat Man e Izobel Garcia

7. In the Blue Corner – King Automatic

8. Mambo Nº 666 – Tito Ramírez

9. Infeccion Nestter Donuts

10. Baby Ok – Izobel Garcia

11. Big Shoot The Limboos

12. El ritmo de mi anhelo – Tito Ramírez

13. Too Good to Be Blue – Trixie and the Trainwrecks

14. El Golpe – Tito Ramirez

15. Macorina – Izobel Garcia

Nos estamos escuchando!

https://go.ivoox.com/rf/86371618