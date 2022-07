RadioFlautas 426: festivales de cine rural, Ecologistas en Acción y Uhuru

Hoy en RadioFlautas empezamos por escuchar un audio de ElSaltoRadio sobre festivales de cine rural.

Luego entrevistamos a Patricia Ignacio y Pilar de Ecologistas en Acción sobre «Marea contra el gas» una campaña que acaba de iniciarse en Valencia denunciando el uso de este tipo de combustibles.

Y acabamos hablando con Lamar y Gaby de Uhuru sobre la concentración que tuvo lugar el pasado viernes en Valencia denunciando los recientes asesinatos de migrantes en Melilla con la complicidad y beneplacito de nuestro gobierno.

Música:

Nina Simone – Ain’t Got No, I Got Life

Nacho Vegas – No me voy a Marte

ISMAEL LO – JAMMU AFRICA

