Charlamos con Peter Schwanewilms y Daniel Adell de «Vecinos activos», de la AVVCC. sobre las diferentes visiones que tenemos del barrio y la integración de los guiris.

Audios:

Was wollen wir trinken , Bots

For ever Young , Bob Dylan

My Generation , The WHO

Satisfacción, RollingStones

Gracias a la vida, Mercedes Sosa

https://archive.org/details/discola-152-nuevos-vecinos