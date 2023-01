La Gallina Ciega #009. Como polvo en el viento, de Leonardo Padura

La Gallina Ciega es el Club de lectura y programa de Radio Malva en colaboración con el bar librería La Batisfera. Todos los meses dedicamos una hora a comentar nuestras lecturas favoritas. Salimos al aire los sábados de 17 a 18 h. en las ondas de Radio Malva 104.9FM. La Gallina Ciega es una reivindicación de la lectura a ciegas, aquella que no es objeto de la obligación ni de las influencias externas.

Como polvo en el viento es la historia de un grupo de amigos que ha sobrevivido a un destino de exilio y dispersión, en Barcelona, en el extremo noroeste de Estados Unidos, en Madrid, en Puerto Rico, en Buenos Aires… ¿Qué ha hecho la vida con ellos, que se habían querido tanto? ¿Qué ha pasado con los que se fueron y con los que decidieron quedarse? ¿Cómo les ha cambiado el tiempo? ¿Volverá a reunirlos el magnetismo del sentimiento de pertenencia, la fuerza de los afectos? ¿O sus vidas son ya polvo en el viento? En el trauma de la diáspora y la desintegración de los vínculos, esta novela es también un canto a la amistad, a los invisibles y poderosos hilos del amor y las viejas lealtades. Una novela deslumbrante, un retrato humano conmovedor, otra obra cumbre de Leonardo Padura.

Leonardo Padura (La Habana, 1955), antes de recibir el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2015 por el conjunto de su obra, había logrado el reconocimiento internacional con sus novelas policiacas protagonizadas por Mario Conde: Pasado perfecto, Vientos de cuaresma, Máscaras, Paisaje de otoño, Adiós, Hemingway, La neblina del ayer, La cola de la serpiente y La transparencia del tiempo, traducidas a numerosos idiomas y merecedoras de premios como el Café Gijón, el Dashiell Hammett, el Premio de las Islas 2000, el Brigada 21 o el Premio de Novela Histórica Barcino. Las primeras han dado origen a la serie televisiva Vientos de La Habana (Premio Platino). También es autor de La novela de mi vida, El hombre que amaba a los perros (Premio de la Crítica en Cuba, premio Francesco Gelmi di Caporiacco, Carbet del Caribe, Prix Initiales y Prix Roger Caillois), Herejes (Premio de Novela Histórica Ciudad de Zaragoza), Como polvo en el viento, del libro de relatos Aquello estaba deseando ocurrir, y de la novelización de Regreso a Ítaca, así como de los ensayos reunidos en Agua por todas partes y del reportaje sobre la música latina Los rostros de la salsa.

LIBROS

Como polvo en el viento, de Leonardo Padura. Tusquets, 2021

Concierto Barroco, de Alejo Carpentier #leyendoaciegas

El malogrado, de Thomas Bernhard. Alfaguara, 2011 #PESI

Desierto sonoro, de Valeria Luiselli. Sexto Piso, 2020 #Nuevoslatinos

Huaco retrato, de Gabriela Wiener. Traficantes de Sueños, 2022 #Nuevoslatinos

Las aventuras de la China Iron, de Gabriela Cabezón Cámara. Random House, 2017 #Nuevoslatinos

El corazón del daño, de Marina Negroni. Random House, 2017 #Nuevoslatinos

Vivir abajo. Gustavo Faverón Patriau. Candaya, 2019 #Nuevoslatinos

Tres habitaciones en Manhattan, de Georges Simenon. Anagrama-Acantilado, 2021 #proximaslecturas

El fondo de la botella, de Georges Simenon. Anagrama-Acantilado, 2021 #proximaslecturas

Maigret duda, de Georges Simenon. Anagrama-Acantilado, 2021 #proximaslecturas

MÚSICA

Live Strong, de Ezra Collective | Where I Meant to Be, 2022

Siempre Happy, de Habana Abierta | Boomerang, 2005

Dust in the Wind, de Kansas | Point of Know Return, 1977

Arenas de soledad, por Habana Blues | Habana Blues (BSO), 2005.

https://www.ivoox.com/gallina-ciega-009-como-polvo-el-audios-mp3_rf_102213483_1.html