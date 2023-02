HardCuore#325. Charly García, genio y locura

Hard Cuore el programa de Radio Malva, dedicado al mundo de la canción y a todo lo que la rodea. Cuenta con Luis Díscola en el apartado técnico y con Alfonso Moreira al micrófono.

En esta ocasión contamos con la voz y el conocimiento de Sebastián Urquidi, nuestro asesor en la profusa materia del rock argentino.Charly García es, sin duda, una figura fundamental de la música contemporánea argentina. Junto a Luis Alberto Spinetta, Gustavo Cerati y Fito Paez integran un lugar selecto en el podio de los grandes músicos del rock argentino. Integró bandas fundamentales como el dúo Sui Géneris, La máquina de hacer pájaros y Serú Girán, con canciones y letras icónicas y representativas de un momento del país, que marcaron a varias generaciones.

LISTA DE CANCIONES

Chipi chipi, por Charly García | La hija de la lágrima, 1994 (sintonía)

Buscando Un Símbolo De Paz, por Charly García | Live Estadio Obras Sanitarias, 1988

Viernes 3 AM, por Paralamas do Sucesso | Hey Na Na, 1998

Promesas sobre el bidet, por Malena Di Bello | Rock Nacional, 2017

Say no More, por Say no More | Pettinato Plays García, 2020

Raros peinados nuevos, de Benito Cerati | Artaud, 1973Influencia, por Charly Garcia | Luna Park, 2003

Seminare, por Charly Garcia (Épica versión bajo la lluvia) | Quilmes Rock 2004.

DOCUMENTALES

Charly García. El karma de vivir al sur (2002) https://youtu.be/cfjyvi8GjKgCharly

Garcia 70 años, de Roque di Pietro (2021) http://bit.ly/3IjBBSo

Charly García: La Canción sin fin (2021) https://youtu.be/41cO0r8pO4Q.

https://www.ivoox.com/hardcuore-325-charly-garcia-genio-locura-audios-mp3_rf_103148649_1.html