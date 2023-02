Música sin Fronteras Aliya Cycon – Latinoamérica Sonora , emitido martes 14 de Febrer0 de 2023 desde Radio Malva 104.9FM

Aliya Cycon artista emergente que interpretando el laúd árabe, crea una danza seductora y resplandeciente entre el world-pop y la música tradicional.

Cycon creció es Estados Unidos y descubrió el laúd árabe (Ud) en un viaje a Palestina en 2012 que le cambió la vida. Desde entonces, se convirtió en la primera mujer intérprete de Ud en graduarse en el prestigioso Berklee College of Music en 2016. Con el Ud y su canto multilingüe, su música es una colorida colisión entre un estilo de cantautora con apasionadas influencias de Oriente Medio. Habiendo sido criada por padres aventureros del mundo, su música también se hace eco de una crianza rodeada de World Music, Flamenco, Balcanes, Gipsy y música New Age. Cycon ha actuado en la entrega del Premio Nobel de la Paz en Oslo en 2016, ha actuado en más de 10 países y ha realizado giras como «embajadora cultural» para las embajadas de Estados Unidos en Jordania, Túnez y Kuwait.

Lista de canciones

1. Heartbeat – Aliya Cycon

2. You are loved – Aliya Cycon

3. Ederlezy (En Vivo) – Aliya Cycon Timote Kotnik

4. Jasmine – Aliya Cycon

5. Little bird – Aliya Cycon

6. Come to me – Aliya Cycon

7. Monte de Sinai – Aliya Cycon

https://go.ivoox.com/rf/103227751