Radioflautas 445: 8M Huelga Feminista 2023

El programa de hoy lo ha dirigido nuestra antigua compañera Irene FM.

Os damos la previa a la Huelga Feminista del miércoles 8M con las actividades organizadas y la información de los distintos recorridos para la ciudad de Valencia.

Acompañada de música empoderada de mujeres.

Música:

Ain’t Got No, I Got Life – Nina Simone

Cançó de fer camí – Mireia Vives I Borja Penalba

Paren de matarnos – Miss Bolivia

Believe – The Sey Sisters

Dones – Tesa + Andrae, Jazzwoman, Eryfukksia

Niña salvaje -La Parsifonica

La gent que estimo (Oques Grasses) – Salamandra Duo

Ho podrem tot – El Diluvi

TRIBADE – Las Desheredadas

Revolució – Les kol.lontai

Todo el poder – Eddi Circa

Guerreras – Tesa

Silvia Rabia – Roba estesa

Siempre Viva – Rebeca Lane

Canción sin miedo – Vivir Quintana

Somos Guerreras – Hip Hop Don’t Stop feat. Nakury, Audry Funk & Rebeca Lane

https://www.ivoox.com/player_ej_104131879_6_1.html?c1=7c7f89