HardCuore#328. Divazz | Divas del Jazz

Hard Cuore el programa de Radio Malva, dedicado al mundo de la canción y a todo lo que la rodea. Cuenta con Luis Díscola en el apartado técnico y con Alfonso Moreira al micrófono. El jazz no es sólo un género musical. Es el sonido de la libertad. Le ha dado dignidad y valor a los afroamericanos y a los latinos para salir adelante en un mundo en el que parecía que sólo lo occidental era correcto o aceptable. Pero las razas no fueron las únicas que se beneficiaron de los grandes cambios que el jazz provocó la historia de la humanidad, también el sexo femenino tomó poder gracias al talento que tuvieron grandes mujeres como Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan o Billie Holiday, entre otras; quienes además de luchar por su valor frente a los estereotipos de género, tuvieron que cargar con el oscuro manto que cubría su piel y que era razón suficiente para sufrir de discriminación, pero que a pesar de eso cantaron en cada melodía su valor y provocaron lágrimas a todas las personas que las escuchaban, sin de ningún tipo de distinción.

CANCIONES

Four Brothers, por Anita O’Day | Four Brothers, 1960 (sintonía)

All of Me, por Billie Holiday | Lady Day, 1943

What a difference a Day makes, por Dinah Washington | What a difference a Day makes, 1959

Dinah Washington (1924-1963)

Bye Bye Blackbird, por Carmen McRae | Birds of a Feather, 1959

Once I Loved, por Shirley Horn | Close Enough For Love, 1989

I Wish I Knew How It Would Feel to Be Free, por Nina Simone | Silk & Soul, 1967

Plus je t’embrace, por Blossom Dearie | Give Him the Ooh-La-La, 1958

I’m Every woman / Respect, por Aretha Franklin | The Great Diva Classics, 2014

Air Mail Special, por Ella Fitzgerald | Love, Ella, 1957

The Love I Have for You, por Alberta Hunter | Remember My Name (BSO), 1978

How High the Moon, por Sarah Vaughan | How High the Moon, 1957

Mademoiselle chante le Blues, por Patricia Kass | Mademoiselle chante le blues, 1988

I’ll Never Fall in Love Again, por Dionne Warwick | I’ll Never Fall in Love Again, 1979

I’d rather go Blind, por Etta James | Tell Mamma, 1968

You are Driving Me Crazy (What Did I Do?), por Betty Carter | I Can’t Help It, 1958.

https://www.ivoox.com/hardcuore-328-divazz-divas-del-jazz-audios-mp3_rf_104265494_1.html